Von der Leyenová využila medicínske vzdelanie a pomohla pasažierovi

Brusel 21. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová využila v stredu svoje medicínske vzdelanie počas letu, ktorým sa vracala zo summitu G20 v Brazílii. Jednému z pasažierov prišlo nevoľno a von der Leyenová mu ako vyštudovaná lekárka pomohla, informuje TASR na základe štvrtkových správ magazínu Politico a agentúry DPA.



"Ako to býva v takýchto prípadoch, palubný personál leteckej spoločnosti sa opýtal, či má niektorý z cestujúcich lekárske vzdelanie," povedala hovorkyňa EK Arianna Podestaová. "Predsedníčka (EK) preto pomáhala pasažierovi (ktorému prišlo nevoľno), kým sme nepristáli, potom sa ho ujali zdravotníci," dodala.



K incidentu došlo na poslednom úseku spiatočnej cesty šéfky EK a jej delegácie zo summitu G20 v brazílskom Riu de Janeiro, konkrétne počas letu z Zürichu do Bruselu. Ako prvý o ňom informoval švajčiarsky denník 20 minuten. Von der Leyenová získala ekonomické vzdelanie a následne vyštudovala medicínu; pred vstupom do politiky pracovala ako lekárka v nemeckom Hannoveri.