Von der Leyenová vyzvala krajiny EÚ, aby začali očkovať v rovnaký deň

Brusel 16. decembra (TASR) – Všetkých 27 členských štátov EÚ by malo začať s očkovaním svojich obyvateľov proti ochoreniu COVID-19 v rovnaký deň. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo vystúpení pred poslancami Európskeho parlamentu v Bruseli.



Šéfka exekutívy EÚ europoslancom pripomenula, že eurokomisia zabezpečila široké portfólio možných vakcín proti COVID-19, a dodala, že do konca tohto týždňa Európska agentúra pre lieky povolí uvedenie prvej vakcíny na trh, aby bolo možné čo najskôr začať s očkovaním.



"Začnime s týmto očkovaním čo najrýchlejšie a spoločne v 27 krajinách, v ten istý deň. Začnime s odstraňovaním tohto hrozného vírusu spoločne a jednotne," odkázala von der Leyenová. A spresnila, že na to, aby bola očkovacia kampaň účinná, musí byť zaočkovaných aspoň 70 percent európskej populácie, čo je podľa jej slov obrovská výzva.



Európska agentúra pre lieky už v utorok oznámila, že prvú licenciu udelí vakcíne vyvinutej spoločnosťami Pfizer a BioNTech.



Poslanci EP sa na poslednom tohoročnom plenárnom zasadnutí zaoberajú aj stratégiou EÚ pre očkovanie s dôrazom na spravodlivé prerozdelenie očkovacích látok proti COVID-19 nielen medzi členskými krajinami Únie, ale aj za hranicami spoločenstva.