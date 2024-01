Von der Leyenová vyzvala Bosnu, aby pokračovala v reformách

Sarajevo 23. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok navštívila spolu s premiérmi Holandska a Chorvátska Bosnu a Hercegovinu. Krajine odkázali, aby pokračovala v reformách a chopila sa príležitosti začať prístupové rokovania s EÚ ešte pred júnovým voľbami do Európskeho parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Všetci traja predstavitelia na tlačovej konferencii v Sarajeve uviedli, že hoci Bosna dosiahla pokrok pri plnení kritérií stanovených na formálne začatie rozhovorov, táto nestabilná balkánska krajina však musí urobiť viac, aby v marci získala kladné odporúčanie od EK.



"Videli sme určitý pokrok, videli sme skutočný záväzok k dosiahnutiu cieľa vďaka prijatiu dôležitých zákonov," uviedla von der Leyenová.



Európska únia má v úmysle dať krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur na uskutočnenie reforiem potrebných na vstup do spoločenstva. Bosna by podľa šéfky EK mohla v rámci tohto balíka očakávať miliardu eur, keď vykoná potrebné ekonomické reformy.



Holandský premiér Mark Rutte uviedol, že pre Bosnu neexistujú žiadne "skratky". "Pristúpenie musí byť a vždy bude proces založený na zásluhách. Momentálne... musíme vidieť, čo sa stane v nasledujúcich šiestich týždňoch," dodal.



Zákony, ktoré Bosna ešte musí prijať, aby sa mohli začať prístupové rozhovory, sa týkajú boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ako aj reformy súdnictva a právneho štátu. Bosnianska premiérka Borjana Krištová sľúbila, že predstavitelia krajiny budú "tvrdo pracovať" na dosiahnutí týchto cieľov.



Bosna a Hercegovina sa oficiálne stala kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie v roku 2022. Európska komisia odporúča začať prístupové rokovania, až keď sa dosiahne potrebný stupeň súladu s kritériami členstva.