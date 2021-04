Von der Leyenová je za dohodu o partnerstve s Britániou

Brusel 27. apríla (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v utorok večer v Bruseli hlasovať o dohode o budúcich vzájomných vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poslancov niekoľko hodín pred hlasovaním vyzvala, aby pobrexitovú dohodu o partnerstve s Britániou odobrili.



„Táto dohoda je nevyhnutná, ak chceme napredovať," uviedla von der Leyenová v pléne zákonodarného zboru EÚ.



Ide o dohodu, na ktorej sa vyjednávači Únie a Spojeného kráľovstva dohodli 24. decembra 2020 a ktorá stanovuje budúce pravidlá vzájomnej spolupráce v oblastiach voľného obchodu bez kvót a ciel, rybolovu, energetiky, vnútornej bezpečnosti a spravodlivej súťaže. Dohoda chráni práva európskych občanov a jednotný trh EÚ a zaisťuje vysokú ochranu štandardov v environmentálnej, sociálnej a daňovej oblasti.



Schválenie dohody poslancami EP je posledným krokom v procese prijímania tohto dokumentu na európskej úrovni. Súhlas Európskeho parlamentu je nevyhnutný pre vstup dohody do platnosti a jej dlhodobé uplatňovanie.



Dohoda je v platnosti od 1. januára do 30. apríla - cieľom bolo získať dostatok času na jej ratifikáciu.



Utorňajšie hlasovanie je však v tieni hrozieb časti europoslancov, ktorí naznačili ochotu odložiť ratifikáciu pobrexitovej dohody pre prebiehajúci spor s Londýnom o osobitné obchodné pravidlá pre Severné Írsko, čo je v protiklade s dohodou o brexite a jej protokole o Írsku a Severnom Írsku. Tento protokol bol navrhnutý na ochranu zásad Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a na udržanie režimu voľnej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.



EP v správe pre médiá uviedol, že výsledky hlasovania o Dohode o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom budú známe v stredu ráno.