Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu operácie v Gaze
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza.
Autor TASR
Brusel 8. augusta (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok vyzvala Izrael, aby prehodnotil svoj plán rozšíriť vojenskú kontrolu nad palestínskou enklávou v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rozhodnutie izraelskej vlády ďalej predĺžiť svoju vojenskú operáciu v Gaze sa musí prehodnotiť,“ uviedla na platforme X. Zároveň naliehala na prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy v nehumánnych podmienkach a na „okamžitý a nerušený prístup“ humanitárnej pomoci v tejto enkláve. „Teraz je potrebné prímerie,“ zdôraznila.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
