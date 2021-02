Von der Leyenová vyzvala štáty EÚ, aby darovali Ukrajine časť vakcín

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 8. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala v pondelok členské krajiny EÚ, abyUkrajine časť svojich vakcín proti ochoreniu COVID-19, získaných prostredníctvom EÚ.Jej výzva nasleduje po sťažnostiach Ukrajiny, že nemá k týmto vakcínam prístup, uviedla tlačová agentúra AFP.uviedla Von der Leyenová počas svojho videovstupu na konferencii o covide v Kyjeve.Šéfka eurokomisie zdôraznila, žea že spolu s ňou tvorí jednuUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v januári vyzval Európsku úniu, aby pomohla Ukrajine zaistiť si vakcíny proti koronavírusu. Kritizuje tiež skutočnosť, že chudobnejšie krajiny majú problémy s prístupom k vakcínam, pretože nemôžu konkurovať bohatším štátom.Zelenskyj požaduje, aby EÚ v tomto smere viac pomáhala svojim východným susedom. Počas pondelňajšej konferencie uviedol, že Ukrajina o dodávke vakcín momentálne rokuje so susedným Poľskom.Prvá fáza očkovania na Ukrajine, v rámci ktorej budú očkovať zdravotníkov a vojakov, by sa mala začať v priebehu februára.Pôvodne sa tak malo stať už začiatkom mesiaca, keď mal Kyjev dostať prvú zásielku vakcín Pfizer/BioNTech prostredníctvom globálnej iniciatívy COVAX. Celkovo má Ukrajina cez tento nástroj získať najmenej osem miliónov dávok vakcín.Kyjev sa spolieha aj na 12 miliónov dávok vakcín od spoločností AstraZeneca a Novavax, ktoré budú vyrobené v Indii. Okrem toho chce Ukrajina zakúpiť od 1,9 do päť miliónov dávok vakcíny od čínskej firmy Sinovac, ak sa potvrdí jej vysoká účinnosť a bezpečnosť.Zelenskyj zopakoval svoje rozhodnutie nepoužiť ruskú vakcínu Sputnik V, keď opäť spochybnil jej účinnosť.Avizoval tiež, že sa nechá zaočkovať inou vakcínou v priamom prenose, abysvojim spoluobčanom. Podľa prieskumov totiž asi polovica Ukrajincov očkovanie proti COVID-19 odmieta.(spravodajca TASR Jaromír Novak)