Von der Leyenová vyzvala na vytvorenie infraštruktúry pre COVID pasy

Brusel 1. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok členské krajiny Európskej únie vyzvala, aby "bezodkladne" vytvorili infraštruktúru potrebnú na používanie digitálnych očkovacích preukazov. Na svojom účte na Twitteri spresnila, že tieto preukazy, označované aj ako COVID pasy, by mali byť sprístupnené už do začiatku leta.



Šéfka eurokomisie zároveň Európsky parlament a Radu EÚ (členské krajiny) vyzvala, aby urýchlene prijali a schválili návrh na používanie týchto osvedčení, ktoré majú uľahčiť Európanom cestovanie v rámci Únie.



"Digitálne zelené certifikáty nám pomôžu obnoviť bezpečné a bezplatné cestovanie po EÚ. Našim cieľom je sfunkčniť ich do začiatku leta," uviedla na svojom účte na Twitteri.



Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar v pondelok uviedol, že Európsky parlament je pripravený ratifikovať zelený preukaz, takzvaný COVID pas, na svojom plenárnom zasadnutí od 7. do 10. júna.



Podľa návrhu EK zo 17. marca by preukaz, ktorý môže byť v digitálnej aj papierovej podobe, mal zahŕňať informácie o tom, že bol jeho nositeľ zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, alebo má negatívny výsledok testu na COVID-19 či potvrdenie o prekonaní tejto choroby.



Poslanci EP sa minulý štvrtok v Bruseli dohodli na urýchlení legislatívneho schvaľovania digitálneho COVID pasu, ktorý by najneskôr koncom júna mal zaistiť bezpečný a voľný pohyb po krajinách EÚ počas pandémie koronavírusu.