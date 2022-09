Von der Leyenová vyzvala Trussovú na rešpektovanie brexitových dohôd

Brusel 5. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok zagratulovala novozvolenej líderke britskej Konzervatívnej strany a budúcej premiérke Liz Trussovej. Zároveň zdôraznila, že Londýn a Brusel musia spolupracovať v súlade s platnými dohodami týkajúcimi sa brexitu, informovala agentúra AFP.



Trussová doteraz pôsobila vo funkcii britskej ministerky zahraničných vecí. Avizovala, že ako premiérka sa bude snažiť schváliť navrhované legislatívne predpisy Spojeného kráľovstva, ktoré by zrušili časť dohody o brexite medzi Britániou a Európskou úniou.



"Európska únia a Spojené kráľovstvo sú partneri. Spoločne čelíme mnohým výzvam – od klimatickej zmeny až po ruskú inváziu na Ukrajinu," napísala Von der Leyenová v príspevku na Twitteri. Dodala, že sa teší na "konštruktívny vzťah, ktorý bude plne rešpektovať spoločné dohody", čím odkázala na tzv. severoírsky protokol.



Protokol o Írsku a Severnom Írsku je súčasťou dohody, v rámci ktorej Británia vystúpila z EÚ. V súlade s týmto dodatkom Severné Írsko naďalej podlieha súboru pravidiel EÚ o colnej únii a jednotnom trhu, čo by malo zabrániť obnoveniu tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom, ktoré je členskou krajinou EÚ. Tento protokol schválil a podpísal i Trussovej predchodca, dosluhujúci premiér Boris Johnson.



Niektorí kritici sa však domnievajú, že severoírsky protokol oslabuje prepojenie Severného Írska na Britániu. Trussová pritom podporuje zmenu britskej legislatívy, ktorou by Británia od tejto časti dohody jednostranne odstúpila.



Brusel už začal proti Británii podnikať právne kroky pre údajné nerešpektovanie brexitovej dohody a upozornil, že zrušenie severoírskeho protokolu celú túto dohodu mohlo "potopiť".



Trussovú v utorok prijme britská kráľovná Alžbeta II., ktorá ju oficiálne vymenuje do funkcie premiérky Spojeného kráľovstva. Súčasný premiér Boris Johnson v tento deň oficiálne ukončí svoje pôsobenie vo funkcii.