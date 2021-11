Von der Leyenová vyzýva na urýchlenie očkovania a na posilňujúcu dávku

Brusel 25. novembra (TASR) - Členské krajiny EÚ musia zintenzívniť svoje úsilie zaočkovať čo najväčšie množstvo populácie v rámci boja proti pandémii koronavírusu. Vo svojom oficiálnom vyhlásení to vo štvrtok uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Šéfka eurokomisie pripomenula, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pomáha zachraňovať tisíce životov v Európskej únii. "Ale čelíme novej vlne a musíme ešte viac zintenzívniť proces očkovania. Dobrou správou je, že máme dostatok dávok vakcín," uviedla Von der Leyenová.



Spresnila, že do konca tohto týždňa členské štáty eurobloku dostanú ďalšiu jednu miliardu proticovidových očkovacích dávok.



"Ďalšou dôležitou správou je, že posilňovaciu dávku by ste si mali dať šesť mesiacov po pôvodnom očkovaní. Musíme udržiavať imunitu ľudí, ktorí sú už zaočkovaní," opísala situáciu. A dodala, že odborníci odporúčajú posilňovacie dávky vakcín pre všetkých dospelých Európanov, lebo tie ľudom poskytnú ešte vyššiu úroveň ochrany, ako bolo pôvodné očkovanie, a hlavne zabránia mnohým ďalším hospitalizáciám a úmrtiam.



"Musíme hlavne presvedčiť viac ľudí, aby sa dali zaočkovať. Štvrtina dospelej populácie v EÚ stále nie je plne zaočkovaná," uviedla šéfka exekutívy EÚ a pripomenula, že nezaočkovaní ľudia sú viac vystavení riziku závažných príznakov ochorenia COVID-19 ako osoby, ktoré boli zaočkované.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)