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Von der Leyenová: Zábery zo španielskej Ceuty sú neprijateľné
Španielsko podporili aj Francúzsko a Británia.
Autor TASR
Brusel 31. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že zábery desaťtisícov migrantov z Maroka v španielskej Ceute sú „neprijateľné“. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Maroko, aby ich okamžite prijalo späť. Španielsko podporili aj Francúzsko a Británia, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.
„Nemôžeme dovoliť, aby ktokoľvek prišiel do našej Únie bez toho, aby dodržiaval naše pravidlá. Nebezpečné prechody hraníc sa musia okamžite zastaviť. Siete pašerákov sa musia rozobrať. Návraty musia byť rýchle, ako to umožňujú naše pravidlá,“ napísala von der Leyenová na sieti X.
Eurokomisára pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusa Brunnera a eurokomisárku pre Stredomorie Dubravku Šuicovú podľa svojich slov poverila, aby kontrolovali situáciu. Brunner spolupracuje so Španielskom a Šuicová je v kontakte s Marokom.
Merz vo vyhlásení „privítal zámer Španielska nevpustiť migrantov na európsky kontinent“, pretože ochrana vonkajších hraníc Európskej únie je kľúčová pre boj proti nelegálnej migrácii. „Jednoznačne očakávam, že všetky členské štáty EÚ túto povinnosť splnia,“ dodal. Španielsko podľa neho chce a musí túto situáciou čo najskôr dostať pod kontrolu.
Francúzsko je podľa prezidenta Emmanuela Macrona pripravené pomôcť Španielsku zvládnuť prílev migrantov so severného Maroka. Zároveň nariadil posilniť kontroly na hraniciach so Španielskom.
Britský premiér Andy Burnham oznámil, že jeho vláda navrhla pomoc Španielsku pri zvládaní záležitosti, ktorá sa podľa neho „v prvom rade týka španielskej vlády, ale je dôvodom na obavy“.
Do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike nelegálne preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok jeho starosta Jesús Vivas, ktorý situáciu označil za neudržateľnú. Ceuta nie je v rámci Španielska ani samostatným autonómnym spoločenstvom, ani súčasťou niektorej španielskej provincie, má špecifický štatút autonómneho mesta (Ciudad Autónoma).
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok vyhlásil, že „podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom“, za čo ho španielsky rezortný partner José Manuel Albares kritizoval. Podobnú myšlienku vyslovila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru v piatok podporila fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová a podporila ju aj dánska premiérka Mette Frederiksenová. EÚ podľa jej slov musí „okamžite prijať všetky potrebné opatrenia a zvážiť všetky možnosti vrátane prerušenie schengenskej spolupráce“. Tvrdí, že nekontrolovaná migrácia predstavuje hrozbu pre Európu a Dánsko.
„Nemôžeme dovoliť, aby ktokoľvek prišiel do našej Únie bez toho, aby dodržiaval naše pravidlá. Nebezpečné prechody hraníc sa musia okamžite zastaviť. Siete pašerákov sa musia rozobrať. Návraty musia byť rýchle, ako to umožňujú naše pravidlá,“ napísala von der Leyenová na sieti X.
Eurokomisára pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusa Brunnera a eurokomisárku pre Stredomorie Dubravku Šuicovú podľa svojich slov poverila, aby kontrolovali situáciu. Brunner spolupracuje so Španielskom a Šuicová je v kontakte s Marokom.
Merz vo vyhlásení „privítal zámer Španielska nevpustiť migrantov na európsky kontinent“, pretože ochrana vonkajších hraníc Európskej únie je kľúčová pre boj proti nelegálnej migrácii. „Jednoznačne očakávam, že všetky členské štáty EÚ túto povinnosť splnia,“ dodal. Španielsko podľa neho chce a musí túto situáciou čo najskôr dostať pod kontrolu.
Francúzsko je podľa prezidenta Emmanuela Macrona pripravené pomôcť Španielsku zvládnuť prílev migrantov so severného Maroka. Zároveň nariadil posilniť kontroly na hraniciach so Španielskom.
Britský premiér Andy Burnham oznámil, že jeho vláda navrhla pomoc Španielsku pri zvládaní záležitosti, ktorá sa podľa neho „v prvom rade týka španielskej vlády, ale je dôvodom na obavy“.
Do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike nelegálne preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok jeho starosta Jesús Vivas, ktorý situáciu označil za neudržateľnú. Ceuta nie je v rámci Španielska ani samostatným autonómnym spoločenstvom, ani súčasťou niektorej španielskej provincie, má špecifický štatút autonómneho mesta (Ciudad Autónoma).
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok vyhlásil, že „podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom“, za čo ho španielsky rezortný partner José Manuel Albares kritizoval. Podobnú myšlienku vyslovila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru v piatok podporila fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová a podporila ju aj dánska premiérka Mette Frederiksenová. EÚ podľa jej slov musí „okamžite prijať všetky potrebné opatrenia a zvážiť všetky možnosti vrátane prerušenie schengenskej spolupráce“. Tvrdí, že nekontrolovaná migrácia predstavuje hrozbu pre Európu a Dánsko.