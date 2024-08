Von der Leyenová žiada Maltu, aby vymenila kandidáta na eurokomisára

Brusel 28. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová chce, aby Malta zmenila svojho kandidáta na post eurokomisára. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy denníka Times of Malta.



Maltský premiér Robert Abela ešte predošlý mesiac nominoval na tento post Glenna Micallefa, bývalého šéfa kabinetu premiéra. Von der Leyenová však údajne tlačí na maltskú vládu, aby namiesto Micallefa nominovala ženu.



Opätovne zvolená predsedníčka EK chce vo svojom druhom funkčnom období zabezpečiť v kolégiu komisárov rodovú rovnosť. Požiadala krajiny, aby do tohto kabinetu nominovali dvoch kandidátov — jedného muža a jednu ženu – a poskytli jej tak voľnosť pri vytvorení rodovo vyváženého kolégia. Jej výzvy však krajiny ignorujú a v ich nomináciách prevládajú muži.



Maltský denník dodal, že von der Leyenová sa na Vallettu zameriava aj preto, že Micallef patrí medzi najmenej skúsených nominantov.



Zdroje z Bruselu pre Times of Malta uviedli, že predsedníčka EK navrhla, aby si Malta ponechala súčasnú eurokomisárku Helenu Dalliovú aj na druhé funkčné obdobie. Von der Leyenová údajne požiadala o výmenu nominantov aj najmenej dve ďalšie krajiny.



Vlády členských štátov EÚ majú von der Leyenovej predložiť mená svojich kandidátov do 30. augusta. Očakáva sa, že potom pridelí kandidátom politické portfóliá a každého ešte v septembri a októbri vypočujú špecializované výbory Európskeho parlamentu. Zatiaľ dostala z členských krajín 23 mien, medzi ktorými je 16 mužov a sedem žien.