Von der Leyenová chce rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom

Berlín 8. novembra (TASR) - Novozvolená šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová naliehala v piatok na členské krajiny EÚ, aby otvorili prístupové rokovania o členstve s Albánskom a Severným Macedónskom, informovala agentúra AP.



Von der Leyenová v Berlíne povedala, že obe krajiny splnili požiadavky EÚ. "Teraz musíme dodržať naše slovo a umožniť prístupové rokovania," uviedla.



Takisto povedala, že ak Európa západnému Balkánu neponúkne perspektívu, do vzniknutej medzery sa "natlačia iní", a v tejto súvislosti spomenula Čínu, Rusko, Turecko alebo Saudskú Arábiu.



Hlavy vlád a štátov nedokázali na októbrovom summite EÚ dosiahnuť dohodu ohľadom spustenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom.



Proti otvoreniu rokovaní bol najviac francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý argumentoval, že najprv by malo dôjsť k reforme prístupových procesov, až potom by sa malo rozhodovať o prizvaní ďalších krajín.



Ursula von der Leyenová by sa funkcie šéfky Európskej komisie mala ujať 1. decembra.