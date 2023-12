Von der Leyenová žiada úsilie EÚ v oblasti obrany

Brusel 1. decembra (TASR) - Európska únia musí vyvíjať v oblasti spoločnej obrany úsilie s cieľom dosiahnuť plnohodnotnú obrannú úniu. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na štvrtkovej konferencii Európskej obrannej agentúry (EDA). TASR správu prevzala z oficiálnej webovej stránky EDA a vyjadrení na sociálnej sieti X.



"Dosiahli sme hmatateľný pokrok smerom k európskej obrannej únii. Strategické výzvy, ktorým čelíme, však narastajú ešte rýchlejšie," povedala von der Leyenová. EK podľa jej slov na začiatok budúceho roka pripravuje novú Európsku obrannú priemyselnú stratégiu (EDIS).



Von der Leyenová pripomenula, že Európska únia vznikla ako mierový projekt. "Mier si však vyžaduje bezpečnosť. Musíme o našej Únii opätovne premýšľať ako o bezpečnostnom projekte, aby Európa dokázala prevziať strategickú zodpovednosť za našu vlastnú budúcnosť," povedala.



Strategická zodpovednosť je podľa jej slov dôležitá v prvom rade na podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku tak dlho, ako to bude potrebné. "Nebude to ľahké a presne tu musí byť naše odhodlanie pevné ako skala," uviedla a dodala, že Rusko sa usiluje prevziať iniciatívu a situácia na bojisku sa stáva veľmi náročnou.



"Putin v súčasnosti dokonca ani nemá pod kontrolou všetky územia, ktoré anektoval," povedala, Pripomenula úspechy Ukrajiny pri oslobodzovaní okupovaného územia, vstup Fínska do EÚ či sankcie EÚ voči Rusku.



"Potrebujeme ozbrojené zložky členských krajín, ktoré sú pripravené na všetky možné scenáre," povedala. Vzťahuje sa to na klasické i hybridné hrozby na súši, vo vzduchu, na mori i vo vesmíre.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell privítal navýšenie výdavkov na obranu vo výške 70 miliárd eur, ktoré nasleduje po tichom procese odzbrojovania v Európe počas predchádzajúcich desaťročí. EÚ však naďalej chýbajú kľúčové spôsobilosti, dodal a žiadal viac odhodlania na spoluprácu vo vojenských projektoch i navýšenie spoločných výdavkov na výskum a technológie.