Von der Leyenová:Zmeny dohody o brexite by porušili medzinárodné právo

Brusel 9. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu varovala Britániu, že navrhované zmeny v dohode o brexite by v prípade ich schválenia boli porušením medzinárodného práva. Informovala o tom agentúra AFP.



Von der Leyenová na Twitteri vyjadrila svoje znepokojenie v súvislosti s vyhláseniami britskej vlády o jej úmysloch porušiť dohodu o odchode z EÚ. "Bolo by to porušením medzinárodného práva a podkopalo by to dôveru," napísala a dodala vetu v latinčine "pacta sunt servanda", čo v preklade znamená "dohody sa musia dodržiavať".



Vláda britského premiéra Borisa Johnsona v pondelok oznámila, že predloží legislatívny návrh, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Zmeny sa týkajú tzv. írskej poistky.



Zmeny podľa Londýna uľahčia obchod v rámci Spojeného kráľovstva po brexite a pomôžu v súvislosti s oživením po pandémii koronavírusu.



Britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis v utorok počas interpelácií v parlamente pripustil, že navrhované zmeny porušujú právne záväzky Spojeného kráľovstva.



Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič podľa AFP povedal, že žiada mimoriadne stretnutie s britskými predstaviteľmi, na ktorom by sa hovorilo o tomto legislatívnom návrhu.



"Dal som jasne najavo, že dohoda o odchode Spojeného kráľovstva nie je otvorená na opätovné prerokovanie," povedal Šefčovič. "Očakávame, že litera a duch dohody budú plne rešpektované," dodal.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu prostredníctvom svojej hovorkyne Marie Adebahrovej vyjadrilo očakávanie, že Británia "plne implementuje" podmienky dohody, na ktorej sa s EÚ dohodla minulý rok. Takisto vyjadrilo znepokojenie, že navrhovaná legislatíva oslabí kľúčové body dohody.