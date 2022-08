Von der Leyenová:EÚ pracuje na štrukturálnej reforme trhu s elektrinou

Bled 29. augusta (TASR) - Európska únia pracuje na štrukturálnej reforme trhu s elektrickou energiou. Povedala to v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá tiež upozornila na potrebu zbaviť sa závislosti od ruských fosílnych palív. TASR správu prevzala z agentúry AFP a vyjadrení von der Leyenovej na sociálnej sieti.



"Prvý krok je ukončenie našej závislosti od ruských fosílnych palív," napísala von der Leyenová na Twitteri po svojom vystúpení na strategickom fóre v slovinskom meste Bled.



Nárast potreby po ostatných surovinách podľa jej vyjadrení nesmie viesť k vytvoreniu nových závislostí v hospodárskej oblasti. "Musíme diverzifikovať dodávky zásob a budovať väzby so spoľahlivými partnermi," dodala.



Európska únia podľa jej slov pracuje na "mimoriadnom zásahu" s cieľom udržať pod kontrolou ceny elektrickej energie, ktoré sa zvyšujú v dôsledku ruskej invázie na Ukrajine. EÚ takisto pripravuje štrukturálnu reformu tohto trhu.



Von der Leyenová na sociálnej sieti upozornila aj na silu demokracie, na schopnosť "podporovať základné princípy", odolávať agresii a ochraňovať hodnoty.



Predsedníčka EK v pondelok v Slovinsku absolvovala rokovania so slovinským prezidentom Borutom Pahorom a premiérom Robertom Golobom.



Hovorili o význame ďalšieho upevnenia väzieb s partnerskými krajinami na západnom Balkáne a o riešení situácie na energetických trhoch a v spojitosti so zaistením dodávok.