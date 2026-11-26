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Von der Leyenová:Rozšírenie EÚ musí priniesť úspech aj súčasným členom
Za povzbudivý pokrok označila von der Leyenová skutočnosť, že Čierna Hora sa nachádza v záverečnej fáze prístupových rokovaní a Albánsko napreduje „pôsobivým“ tempom.
Autor TASR
Brusel 25. novembra (TASR) — Rozširovanie Európskej únie je strategickou nevyhnutnosťou pre Európu a musí priniesť úspech súčasným aj budúcim členským štátom, najmä v súčasnom kritickom a rýchlo sa meniacom období. V stredu to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po summite EÚ a krajín západného Balkánu v Bruseli, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
„Čím silnejšia a jednotnejšia bude Európa, tým lepšie sa budeme môcť vyrovnať s výzvami, ktoré nás čakajú,“ povedala šéfka EK.
Podľa nej sa tempo zavádzania reforiem v kandidátskych krajinách západného Balkánu tento rok zrýchlilo. Kým pred rokom splnili 38 percent požadovaných reformných krokov, tento rok ich bolo 63 percent. Reformy by podľa nej mohli v najbližších týždňoch umožniť uvoľnenie ďalších 338 miliónov eur finančnej pomoci EÚ pre Albánsko, Čiernu Horu a Severné Macedónsko.
Za povzbudivý pokrok označila von der Leyenová skutočnosť, že Čierna Hora sa nachádza v záverečnej fáze prístupových rokovaní a Albánsko napreduje „pôsobivým“ tempom. EK podľa nej dúfa, že ich príklad budú nasledovať aj ďalšie krajiny.
Von der Leyenová ďalej uviedla, že EÚ má záujem na tom, aby krajiny západného Balkánu mohli využívať výhody jednotného trhu ešte predtým, ako sa stanú plnoprávnymi členmi. Začiatkom budúceho roka chce s každou z nich začať individuálny dialóg o postupnej integrácii, ktorého cieľom je otvoriť nové príležitosti v rámci jednotného trhu. Podmienkou je realizácia reforiem a zabezpečenie rovnakých pravidiel hospodárskej súťaže.
Predseda Európskej rady António Costa na tlačovej konferencii povedal, že náročná geopolitická situácia ešte viac podčiarkuje význam toho, aby Európska únia a krajiny západného Balkánu rozvíjali čoraz užšie vzťahy. Krajiny regiónu vyzval, aby pokračovali v reformách. Zdôraznil, že cesta do EÚ nespočíva len v zavádzaní potrebných reforiem, ale aj v regionálnej spolupráci, zmierení a dobrých susedských vzťahoch. Podľa neho musia prekonať výzvy vyplývajúce z minulosti, aby mohli prispieť k stabilnej, prosperujúcej a jednotnej Európe.
Costa poznamenal, že pokrok dosiahnutý Čiernou Horou a Albánskom dokazuje, že vstup do Európskej únie nie je ilúziou, ale reálnou možnosťou pre tých, ktorí prejavia odhodlanie. Dôkazom je aj to, že práce na príprave prístupovej dohody s Čiernou Horou sa začali už v tomto roku, čo sa nestalo už viac ako desaťročie. Európska komisia nedávno odhadla, že táto krajina s približne 620.000 obyvateľmi by mohla vstúpiť do EÚ už v roku 2028.
Srbsko bolo jedinou krajinou západného Balkánu, ktorá na stredajšom summite nebola zastúpená. Costa to na záverečnej tlačovej konferencii vysvetlil prechodným obdobím, v ktorom sa krajina nachádza po nedávnom volebnom víťazstve študentského hnutia. Uviedol, že hovoril s dočasným prezidentom Aleksandarom Čupičom, ktorý mu vysvetlil, že sa na summite sa nemohol zúčastniť pre neodkladné povinnosti v srbskom parlamente.
„Čím silnejšia a jednotnejšia bude Európa, tým lepšie sa budeme môcť vyrovnať s výzvami, ktoré nás čakajú,“ povedala šéfka EK.
Podľa nej sa tempo zavádzania reforiem v kandidátskych krajinách západného Balkánu tento rok zrýchlilo. Kým pred rokom splnili 38 percent požadovaných reformných krokov, tento rok ich bolo 63 percent. Reformy by podľa nej mohli v najbližších týždňoch umožniť uvoľnenie ďalších 338 miliónov eur finančnej pomoci EÚ pre Albánsko, Čiernu Horu a Severné Macedónsko.
Za povzbudivý pokrok označila von der Leyenová skutočnosť, že Čierna Hora sa nachádza v záverečnej fáze prístupových rokovaní a Albánsko napreduje „pôsobivým“ tempom. EK podľa nej dúfa, že ich príklad budú nasledovať aj ďalšie krajiny.
Von der Leyenová ďalej uviedla, že EÚ má záujem na tom, aby krajiny západného Balkánu mohli využívať výhody jednotného trhu ešte predtým, ako sa stanú plnoprávnymi členmi. Začiatkom budúceho roka chce s každou z nich začať individuálny dialóg o postupnej integrácii, ktorého cieľom je otvoriť nové príležitosti v rámci jednotného trhu. Podmienkou je realizácia reforiem a zabezpečenie rovnakých pravidiel hospodárskej súťaže.
Predseda Európskej rady António Costa na tlačovej konferencii povedal, že náročná geopolitická situácia ešte viac podčiarkuje význam toho, aby Európska únia a krajiny západného Balkánu rozvíjali čoraz užšie vzťahy. Krajiny regiónu vyzval, aby pokračovali v reformách. Zdôraznil, že cesta do EÚ nespočíva len v zavádzaní potrebných reforiem, ale aj v regionálnej spolupráci, zmierení a dobrých susedských vzťahoch. Podľa neho musia prekonať výzvy vyplývajúce z minulosti, aby mohli prispieť k stabilnej, prosperujúcej a jednotnej Európe.
Costa poznamenal, že pokrok dosiahnutý Čiernou Horou a Albánskom dokazuje, že vstup do Európskej únie nie je ilúziou, ale reálnou možnosťou pre tých, ktorí prejavia odhodlanie. Dôkazom je aj to, že práce na príprave prístupovej dohody s Čiernou Horou sa začali už v tomto roku, čo sa nestalo už viac ako desaťročie. Európska komisia nedávno odhadla, že táto krajina s približne 620.000 obyvateľmi by mohla vstúpiť do EÚ už v roku 2028.
Srbsko bolo jedinou krajinou západného Balkánu, ktorá na stredajšom summite nebola zastúpená. Costa to na záverečnej tlačovej konferencii vysvetlil prechodným obdobím, v ktorom sa krajina nachádza po nedávnom volebnom víťazstve študentského hnutia. Uviedol, že hovoril s dočasným prezidentom Aleksandarom Čupičom, ktorý mu vysvetlil, že sa na summite sa nemohol zúčastniť pre neodkladné povinnosti v srbskom parlamente.