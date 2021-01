Von der Leyenová:Výrobcovia vakcín musia plniť svoje sľuby o dodávkach

Brusel 26. januára (TASR) - Farmaceutické spoločnosti vyrábajúce vakcíny proti COVID-19, ktoré v roku 2020 ťažili z obrovských investícií zo strany EÚ, musia dodržať svoje sľuby a plniť si povinnosti. Odkázala to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v súvislosti s oznámením niektorých výrobcov vakcín, že ich dodávky do EÚ budú meškať. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



"Európska únia investovala miliardy eur do vývoja prvých vakcín a do vytvorenia skutočného globálneho spoločného dobra. Spoločnosti teraz musia dodržať svoje sľuby," uviedla Von der Leyenová počas svojho vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre, ktoré sa konalo formou videokonferencie.



Jej slová zazneli v kontexte série kritík zo strany eurokomisie a členských krajín EÚ na oneskorenie zazmluvnených očkovacích dodávok. Najskôr časový sklz v dodávkach vakcín oznámila skupina Pfizer / BioNTech a potom aj spoločnosť AstraZeneca.



Von der Leyenová v tejto súvislosti pripomenula, že eurokomisia už navrhla vytvoriť mechanizmus transparentnosti pre vývoz vakcín z EÚ. Znamená to, že výrobcovia vakcín v Európe, ktorí boli pri výskume a vývoji vakcín finančne podporení EÚ, budú musieť Brusel vopred upozorniť, keď chcú exportovať vakcíny do tretích krajín. Výnimku z tohto mechanizmu budú mať iba dodávky vakcín poskytované z humanitárnych dôvodov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)