Eurokomisia sľúbila chrániť európsku legislatívu a základné hodnoty EÚ

Brusel/Luxemburg 13. januára (TASR) - Nová predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová spolu so svojím kolégiom 26 eurokomisárov v pondelok krátko poobede zložila oficiálnu prísahu pred sudcami Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu.



Ceremoniál sa konal šesť týždňov po nástupe do funkcie novej exekutívy EÚ, ktorá sa svojich povinností ujala 1. decembra 2019.



Slávnostnou prísahou sa členovia EK zaväzujú dodržiavať zmluvy o fungovaní EÚ a Chartu základných práv Európskej únie a vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Únie.



"Musíme byť hrdí na naše zmluvy a našu chartu. Dnes sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť naše spoločné hodnoty, vďaka ktorým sa Európa stáva bezkonkurenčným miestom na svete," uviedla von der Leyenová počas ceremoniálu, ktorý úvodným slovom otvoril predseda Súdneho dvora Koen Lenaerts.



Von der Leyenová v rodnej nemčine spresnila, že sa tak deje pred sudcami, ktorí zastupujú zákon a právny štát, základné piliere Únie. "Touto prísahou sa pred európskymi občanmi zaväzujeme, že budeme pracovať na ešte užšom zblížení medzi nimi a európskymi inštitúciami a na maximálnej transparentnosti," odkázala šéfka eurokomisie.



Na pôde Súdneho dvora EÚ boli prečítané všetky mená členov novej Európskej komisie, ktorá sa ujala funkcie 1. decembra 2019 a mala by úradovať do 30. októbra 2024.



Sľuby o dodržiavaní hodnôt, nezávislosti konania a transparentného výkonu funkcie mali postupne výkonní podpredsedovia EK - Frans Timmermans, Margrethe Vestagerová a Valdis Domrovskis -, Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borell a potom ostatní podpredsedovia EK a eurokomisári.



Predsedníctvo v Rade EÚ na ceremoniáli zastupoval šéf chorvátskej diplomacie Gordan Grlič Radman, ktorého krajina má v súčasnosti na starosti polročné šéfovanie EÚ a prítomný bol aj luxemburský premiér Xavier Bettel.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)