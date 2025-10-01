< sekcia Zahraničie
Von der Leyenovú budúci týždeň čakajú hlasovania o vyslovení nedôvery
Nové návrhy na vyslovenie nedôvery samostatne podali 11. septembra krátko po polnoci politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).
Autor TASR
Štrasburg 1. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová bude budúci týždeň vo štvrtok vystavená dvom hlasovaniam o vyslovení nedôvery, uviedli v stredu predstavitelia po Konferencii predsedov EP. Von der Leyenovej komisia už v júli tohto roku ustála hlasovanie o nedôvere. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nové návrhy na vyslovenie nedôvery samostatne podali 11. septembra krátko po polnoci politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE). Diskutovať o týchto návrhoch budú poslanci v pondelok, hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.
Francúzka tlačová agentúra konštatuje, že oba nové návrhy na vyslovenie nedôvery budú pravdepodobne neúspešné, avšak predstavujú ďalší dôkaz napätia okolo von der Leyenovej pôsobenia, najmä po jej nedávnej dohode o clách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Mnoho poslancov spomínanú dohodu ostro kritizuje a sú medzi nimi aj poslanci, ktorí inak stáli za ňou.
Kritici sa sťažujú na podľa nich centralizovaný štýl vedenia Komisie zo strany jej predsedníčky a netransparentnosť. Narastá aj napätie medzi jej podporovateľmi v súvislosti s riešením kľúčových otázok.
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP.
Magazín Politico v utorok poznamenal, že na rozdiel od hlasovania v júli, keď sa socialisti a liberáli snažili do poslednej chvíle získať od EK ústupky, je teraz atmosféra zmierlivejšia.
Zdroj z Komisie však v stredu uviedol, že opozícia využije rozpravu na to, aby zaútočila na dohodu o clách. „Rozdiely sú extrémne hlboké, možno ako nikdy predtým,“ povedal zdroj a dodal, že návrhy na vyslovenie nedôvery spôsobujú napätie v exekutíve EÚ. „Stojí to politický kapitál, stojí to čas a rozptyľuje to,“ konštatoval.
