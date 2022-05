Von der Leyenovú do Budapešti pozval Orbán

Budapešť 10. mája (TASR) - Predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, ktorá sa v pondelok večer nečakane objavila v Budapešti, pozval maďarský premiér Viktor Orbán, informuje v utorok spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server portfolio.hu.



Server citoval z magazínu Politico, podľa ktorého von der Leyenová po schôdzke s Orbánom avizovala na Twitteri usporiadanie regionálnej videokonferencie o posilnení spolupráce týkajúcej sa ropnej infraštruktúry. Videokonferencia by sa mala s veľkou pravdepodobnosťou konať ešte v utorok, pričom zasadnutie veľvyslancov členských krajín Európskej únie (EÚ) bude najskôr v stredu.



Politico poznamenáva, že dátum schvaľovania šiesteho balíka sankcií proti Rusku je zatiaľ neznámy. Balík avizovala za EK von der Leyenová ešte minulú stredu, avšak stále sa na ňom nepodarilo dosiahnuť konsenzus všetkých 27 členských krajín.



Magazín si všíma aj to, že po viacnásobnom odklade spustenia mechanizmu podmieňujúceho čerpanie fondov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu voči Maďarsku musela von der Leyenová cestovať do Budapešti, aby vyhovela žiadosti "posmeleného" Orbána, ktorý podľa časopisu sústavne ignoruje normy EÚ a teraz brzdí schválenie sankčného balíka.



Predsedníčka EK po schôdzke s Orbánom uviedla na Twitteri, že rokovanie bolo užitočné z hľadiska vyjasnení si otázok ohľadne sankcií a energetickej bezpečnosti. "Dosiahli sme pokrok, avšak je potrebné ďalšie úsilie," napísala predsedníčka EK.



Orbán minulý týždeň označil nové sankcie týkajúce sa dovozu ropy z Ruska za "atómovú bombu, ktorú chcú hodiť na maďarské hospodárstvo". Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v pondelok v úvode prvej plenárnej schôdze nového parlamentu pred poslancami zdôraznil, že Maďarsko nebude v EÚ hlasovať za tieto sankcie, keďže návrh neobsahuje spôsob riešenia ich následkov na hospodárstvo krajiny.