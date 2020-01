Von der Leyenová víta prímerie v Líbyi

Brusel/Luxemburg 13. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok v Luxemburgu privítala prímerie v Líbyi, ktoré sa zrodilo na základe iniciatívy Turecka a Ruska. Zároveň však varovala, že proces obnovy v tejto severoafrickej krajine sa musí konať pod dohľadom OSN, uviedla agentúra Reuters.



"Áno, prímerie je prvým krokom správnym smerom. Je však potrebný proces konsolidácie, obnovy a vytvorenie vlády solidarity. Je to dlhá cesta. Musí to byť proces vedený OSN. To je veľmi dôležité," povedala von der Leyenová po stretnutí s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom.



Prímerie iniciované Tureckom a Ruskom vstúpilo v Líbyi do platnosti v nedeľu, po deviatich mesiacoch bojov medzi armádou vlády národnej jednoty premiéra Fájiza Sarrádža a protivládnymi jednotkami poľného maršala Chalífu Haftara. EÚ sa netajila obavami z "internacionalizácie konfliktu" po tom, ako sa Turecko rozhodlo vyslať svoje jednotky na podporu Sarrádža, kým Haftarovu Líbyjskú národnú armádu (LNA) podporujú Spojené arabské emiráty, Egypt a Rusko.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)