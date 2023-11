VON: Vo vojne Izraela a Hamasu zahynulo 48 novinárov

Výbor k 20. novembru zistil tieto údaje:



- potvrdených mŕtvych novinárov a pracovníkov médií je 48: 43 palestínskych, štyria izraelskí a jeden libanonský;



- hlásených je deväť zranených novinárov;



- hlásení sú traja nezvestní novinári;



- hlásených je 13 zatknutých novinárov.

New York 20. novembra (TASR) - Vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zahynulo 48 novinárov a pracovníkov médií. Aktuálny údaj oznámila v pondelok mimovládna organizácia Výbor na ochranu novinárov (VON) so sídlom v New Yorku, ktorá presadzuje slobodu tlače a obhajuje práva novinárov. TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.VON uviedol, že konflikt priniesol najsmrteľnejší mesiac pre novinárov odvtedy, ako organizácia v roku 1992 prvýkrát začala zbierať údaje.Medzi mŕtvymi je aj Bilál Džádalláh, riaditeľ neziskovej organizácie Press House-Palestine, ktorá podporuje rozvoj nezávislých palestínskych médií. Zabili ho v nedeľu v jeho aute v Gaze pri izraelskom leteckom útoku, uviedli Syndikát palestínskych novinárov (PJS), egyptský portál Al Qahera News a denník Jawm7 so sídlom v Káhire.