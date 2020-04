Vond der Leyenová: Pandémiu treba vyzužiť na klimatické ciele

Brusel 28. apríla (TASR) – Európska únia by si mala zachovať svoje ambiciózne ciele v oblasti klímy a zmeniť pandémiu nového koronavírusu na príležitosť, ktorú treba využiť. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Tlačová agentúra DPA pripomenula, že von der Leyenová vo svojom prejave, ktorý je súčasťou prebiehajúcich neformálnych rozhovorov 30 krajín (majú sa ukončiť v utorok večer), skonštatovala, že v krajinách, ktoré čelia koronakríze, má spomalenie hospodárskych aktivít určité výhody pre oblasť životného prostredia.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a generálny tajomník OSN António Guterres mali v priebehu utorka hovoriť s ministrami z približne 30 krajín, aby prediskutovali možnosti, ako spojiť boj proti pandémii koronavírusu s bojom proti zmenám klímy.



"Možno nám chýba veľa vecí, ktoré máme radi, ale nechýba nám ani znečistenie ovzdušia, ani dopravný hluk. Keď otvárame okná, môžeme dýchať čerstvejší vzduch. Vidíme, ako sa príroda regeneruje," uviedla šéfka exekutívy EÚ prostredníctvom videodkazu na Twitteri.



Zároveň však varovala, aby sa Európania po ukončení súčasnej zdravotnej krízy nevrátili k niektorým "starým zvykom", a v tejto súvislosti zdôraznila význam dodržiavania Európskej zelenej dohody. Tá predstavuje jednu z hlavných politík eurokomisie, ktorej zámerom je nasmerovať miliardové investície do projektov, ktoré by v nadchádzajúcich desaťročiach umožnili drasticky v Únii znížiť uhlíkové emisie. EÚ má za cieľ do roku 2050 dosiahnuť stav uhlíkovej neutrality.



Von der Leyenová spresnila, že ak bude EÚ vnímať Európsku zelenú dohodu ako "kompas", môže súčasnú zdravotnú krízu využiť ako príležitosť na obnovu hospodárstva, urobiť národné ekonomiky odolnejšími a vytvoriť lepšie podmienky na život "pre naše deti".