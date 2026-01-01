< sekcia Zahraničie
Vondelov kostol v Amsterdame zničil požiar
Pôvodne katolícky kostol z roku 1872 slúžil na bohoslužby do roku 1977, potom sa ako národná kultúrna pamiatka premenil na moderné kultúrne centrum.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Amsterdam 1. januára (TASR) - Požiar na Silvestra z veľkej časti zničil Vondelov kostol (Vondelkerk) v holandskom Amsterdame. Záchranné zložky dostali požiar pod kontrolu až vo štvrtok ráno a približne 50-metrová veža a strecha neogotickej stavby sa zrútili, uviedli úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pri požiari nebol nikto zranený, silný vietor však rozdúchaval plamene a obavy spôsobovali odlietavajúce iskry. Obyvateľov z najbližšieho okolia preto evakuovali a približne 90 domácností bolo dočasne bez elektriny. Statik vo štvrtok predpoludním rozhodol, že múry kostola sú stabilné a nehrozí riziko zrútenia.
„Našou prvoradou starosťou a prioritou je teraz ochrana domov bezprostredných susedov,“ povedala primátorka Amsterdamu Femke Halsema, informovali médiá.
Pôvodne katolícky kostol z roku 1872 slúžil na bohoslužby do roku 1977, potom sa ako národná kultúrna pamiatka premenil na moderné kultúrne centrum.
Stredajší Silvester bol v Holandsku posledný, keď súkromné osoby mohli odpaľovať ohňostroj. Ľudia si preto kúpili oveľa viac legálnej aj nelegálnej pyrotechniky, čo viedlo k početným požiarom. Požiar sa rozhorel krátko po polnoci, ale jeho príčina zatiaľ nie je známa.
Pri požiari nebol nikto zranený, silný vietor však rozdúchaval plamene a obavy spôsobovali odlietavajúce iskry. Obyvateľov z najbližšieho okolia preto evakuovali a približne 90 domácností bolo dočasne bez elektriny. Statik vo štvrtok predpoludním rozhodol, že múry kostola sú stabilné a nehrozí riziko zrútenia.
„Našou prvoradou starosťou a prioritou je teraz ochrana domov bezprostredných susedov,“ povedala primátorka Amsterdamu Femke Halsema, informovali médiá.
Pôvodne katolícky kostol z roku 1872 slúžil na bohoslužby do roku 1977, potom sa ako národná kultúrna pamiatka premenil na moderné kultúrne centrum.
Stredajší Silvester bol v Holandsku posledný, keď súkromné osoby mohli odpaľovať ohňostroj. Ľudia si preto kúpili oveľa viac legálnej aj nelegálnej pyrotechniky, čo viedlo k početným požiarom. Požiar sa rozhorel krátko po polnoci, ale jeho príčina zatiaľ nie je známa.