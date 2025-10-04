Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vondráček: Výsledky sledujem s rezervou, SR bola v kampani zneužitá

Na archívnej snímke Radek Vondráček. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vondráček zdôraznil, že pre ANO je členstvo v EÚ a NATO nespochybniteľné, a je podľa jeho slov smutné, že to musia predstavitelia hnutia neustále opakovať.

Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Priebežné volebné výsledky sleduje člen predsedníctva ANO a bývalý predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček podľa svojich slov s rezervou. Dodal však, že situácia zatiaľ vyzerá dobre. Novinárom vo volebnom štábe na pražskom Chodove v sobotu popoludní povedal, že Slovensko bolo v českej kampani zneužité, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Už som tu sledoval štvoro výsledkov a vždy sa to ešte trochu mení. Dokonca som to sledoval v minulosti v priamom prenose a videl som, ako sa to víťazstvo prelieva na inú stranu. Ale skutočne tie priebežné výsledky vyzerajú dobre, priznávam,“ povedal Vondráček a dodal, že takúto intenzívnu kampaň hnutie ANO ešte nikdy neviedlo.

Na otázku, čo hovorí na predvolebnú rétoriku koaličných strán, ktoré v kampani opakovane varovali, aby Česko nešlo „slovenskou cestou“, odpovedal, že súhlasí so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý nedávno povedal, že Slovensko bolo v kampani pred českými voľbami zneužité. „Ja si myslím, že má pravdu Peter Pellegrini, ktorému som pre to aj napísal, že Slovensko bolo v rámci českej kampane zneužité a nepáči sa mi to,“ zdôraznil. Pellegrini sa tiež vyjadril, že vzťahy medzi ČR a SR by sa zlepšili, ak by sa premiérom stal Andrej Babiš.

Vondráček zdôraznil, že pre ANO je členstvo v EÚ a NATO nespochybniteľné, a je podľa jeho slov smutné, že to musia predstavitelia hnutia neustále opakovať. Dúfa, že sa im podarí obnoviť fungovanie Vyšehradskej štvorky (V4). „Je logické, že naši spojenci v Európskej únii sú naši susedia. Sú predsa okolo nás. Takže dobré vzťahy so susedmi, obnoviť V4 a presadzovať české záujmy v Bruseli,“ vymenoval oblasti, na ktoré by sa ANO chcelo sústrediť.

Dodal, že keď bol predsedom Poslaneckej snemovne, Česi a Slováci boli na summitoch V4 jednotiacim prvkom a komunikačnou linkou medzi Poľskom a Maďarskom. „Myslím si, že nám táto rola sedí. Je nezmysel, čo robí táto vláda, že V4 rozbila. Ak chcete niečo presadiť, musíte sa rozprávať so všetkými,“ dodal.




(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
