Vondráčková: Kým mi to bude spievať, chcem byť na scéne

Praha 28. mája (TASR) - Česká speváčka Helena Vondráčková oslavuje 60 rokov na scéne a pri tej príležitosti v utorok otvorí v pražskom Tancujúcom dome výstavu, ktorá jej dlhoročnú kariéru podrobne mapuje. Spravodajkyni TASR v rozhovore povedala, že kým bude zdravá a bude o ňu záujem, chce naďalej koncertovať a pripravovať ďalšie projekty. Avizovala tiež nový album, v ktorom budú jej slávne hity prespievané do moderného hudobného štýlu.



Vondráčková oslavuje diamantové výročie celý rok. Pripravila aj špeciálne slovenské turné, ktorého prvá časť sa skončila pred niekoľkými dňami. Z privítania na Slovensku bola podľa svojich slov nadšená. "Slovenské publikum je energické, chce sa baviť, spolupracuje a presne tak to bolo aj teraz. Videla som, že na mňa nezabudli, dokonca si pamätajú aj niektoré piesne a spievali s nami, dokonca v češtine," ocenila svojich slovenských fanúšikov.







Počas 60 rokov vraj nikdy neuvažovala nad tým, že by s hudbou skončila. "Kým budem zdravá a bude mi to spievať a kým ma budú ľudia prijímať tak, ako ma prijímajú, že máme plné sály, nie je dôvod, aby som menila profesiu," povedala s úsmevom česká speváčka.



Z viac než 1700 piesní, ktoré počas života naspievala, sú jej obľúbenými napríklad Můžeš zůstat, můžeš jít, Dvě malá křídla tu nejsou či Samba. "A, samozrejme, Dlouhá noc, tá ma baví ešte stále, a Malovaný džbánku – tú musím spievať všade, ako na Slovensku, tak v Poľsku, bez nej to nejde," zasmiala sa Vondráčková.



Prezradila, že na Slovensku nedávno pripravovala nový hudobný projekt – svoje známe hity prespievala do moderného štýlu elektronickej tanečnej hudby. "Naspievala som to všetko znova – je tam Dlouhá noc, Vzhůru k výškám, Sladké mámení, Malovaný džbánku, Chytila jsem na pasece motýlka, Ješte světu šanci dej...," priblížila Vondráčková a dodala, že videoklip na túto verziu piesne Dlouhá noc nakrúcala v Bratislave. Aranžmány pripravoval slovenský hudobný producent a DJ Mark Voss.



Na výstave "Helena – 60 rokov na scéne" ľudia uvidia fotografie z jej osobného archívu, ikonické šaty od slávnych návrhárov, televízne a filmové kostýmy, zlaté aj diamantové platne za milióny predaných nahrávok, trofeje Českého slávika či raritné darčeky od fanúšikov. Výstava, ktorá podľa organizátorov ponúka ucelený pohľad na Vondráčkovej kariéru, potrvá od 29. mája do 23. februára budúceho roka.



Ikona českej hudobnej scény sa verejnosti prvýkrát predstavila ako speváčka v apríli 1964 v pražskej Lucerne, kde zvíťazila v súťaži Hľadáme nových spevákov. Prvého Zlatého slávika získala za rok 1965, jej kariéra sa vtedy rozbehla naplno. Počas 60 rokov naspievala viac než 1700 piesní, vydala vyše 90 platní a CD nosičov, ktoré sa celosvetovo predali v počte viac než 20 miliónov kusov.



