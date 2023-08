Vorobiov: Dvaja ľudia sa zranili pri útoku dronov v Moskovskej oblasti

Moskva 21. augusta (TASR) - Dvaja ľudia utrpeli zranenia, keď trosky jedného zo zostrelených dronov zasiahli záhradnú chatu pri Moskve, oznámil v pondelok gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.



"Protivzdušná obrana zachytila dva drony na západe a severozápade Moskovskej oblasti. V jednom prípade spadli trosky na záhradný domček v podniku SNT Dorožnik v Istrinskom okrese," napísal Vorobiov na platforme Telegram.



Po zostrelení dronov blížiacich sa k Moskve bolo v pondelok ráno od ruskej metropoly odklonených takmer 50 letov. Ruská tlačová agentúra Interfax uviedla, že 45 komerčných a dva nákladné lety dostali pokyn pristáť inde. Do 08.30 h miestneho času bola pozastavená prevádzka na moskovských letiskách Vnukovo, Domodedovo, Žukovskij a Šeremtevo. Podľa niektorých médií to bolo krátko pred 06.30 h, len niekoľko minút po zneškodnení jedného dronu.



Lety boli odklonené do Nižného Novgorodu, Kazane a Petrohradu, uviedol ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu.