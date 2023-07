Vosková socha slovenského umelca bude vystavená v múzeu v Jeruzaleme

Jeruzalem 12. júla (TASR)- Dielo slovenského umelca Tomáša Libertínyho by malo byť do konca roka súčasťou stálej expozície Izraelského múzea v Jeruzaleme. Sochu rímskeho cisára Hadriána vytvoril z vosku. Pre TASR to uviedol riaditeľ Slovenského inštitútu v Jeruzaleme Jakub Urik.



Vosková socha cisára Hadriána vznikla v rámci projektu "Crafted by bees" (Vytvorené včelami) a ide o jeden z prvých projektov Izraelského múzea v Jeruzaleme, ktorého príprava trvala dva roky. Múzeum patrí k päťdesiatim najlepším múzeám sveta a ročne ho navštívi približne milión návštevníkov. Vo svojich stálych zbierkach má diela Picassa, Basquiata a vzácne zvitky z Mŕtveho mora.



O projekt Tomáša Libertínyho sa múzeum začalo zaujímať od svojho vzniku v septembri 2021. "Vyrokovať slovenskému umelcovi projekt v múzeu v zahraničí je pre kultúrnu diplomaciu tá najväčšia výzva. O to viac, keď ide o jedno z najkvalitnejších múzeí na svete. Sme hrdí na to, čo sa v Izraeli podarilo a verím, že to bude mať pozitívny vplyv na vnímanie slovenského umenia a Slovenska aj v iných krajinách," povedal o projekte riaditeľ Slovenského inštitútu v Jeruzaleme Jakub Urik.



Košičan Tomáš Libertíny dnes žije v Rotterdame. Je držiteľom Národnej ceny za dizajn. Celosvetové uznanie získal vďaka tvorbe sôch z včelieho vosku. Jeho sochy je možné vidieť v múzeách v New Yorku, v Paríži, vo Viedni, v Benátkach, či v Lausanne.



Vosková socha slovenského umelca bude vystavená s bronzovou sochou cisára Hadriána z 2. storočia v centrálnej expozícii múzea v Jeruzaleme medzi oddeleniami archeológie a dizajnu.