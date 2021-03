Votrelec na pozemku s rezidenciou premiéra dostal 6 rokov väzenia

Ottawa 11. marca (TASR) - Ťažko ozbrojeného kanadského vojaka v zálohe Coreyho Hurrena, ktorý vlani v lete vrazil svojou polododávkou na pozemok s rezidenciou premiéra Justina Trudeaua, odsúdili v stredu na šesť rokov väzenia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Hurren (46) pôvodne čelil obvineniam z porušenia zákona o strelných zbraniach v 21 bodoch a obvineniu z vyhrážok voči kanadskému premiérovi Trudeauovi. Po dohode s prokuratúrou sa však muž minulý mesiac priznal k vine a tak ho obvinili v ôsmich bodoch zo spôsobenia ujmy a z porušenia zákona o zbraniach.



Sudca Robert Wadden mu podľa miestnych médií udelili aj doživotný zákaz vlastniť strelné zbrane.



Hurrena zatkli po tom, čo vlani 2. júla svojím pick-upom prerazil hlavnú bránu pozemku v Ottawe, kde sa nachádza rezidencia súčasnej generálnej guvernérky Kanady Julie Payetteovej, ktorá v krajine patriacej do Britského spoločenstva národov zastupuje kráľovnú. Na pozemku žije aj Trudeau, jeho manželka a tri deti, pretože v oficiálnom sídle premiéra prebieha rekonštrukcia. Trudeau s rodinou ani Payetteová v čase incidentu neboli doma.



Na súde zaznelo, že keď sa Hurren pokúsil vystúpiť z polododávky a ísť konfrontovať Trudeaua, mal so sebou niekoľko nabitých strelných zbraní a zakázané zbrane, vrátane brokovníc, pištolí a pušiek s veľkokapacitnými zásobníkmi.



Podľa prokuratúry Hurren ohrozoval bezpečnosť verejnosti, ale obhajcovia ho opísali ako drobného podnikateľa, ktorý počas pandémie prišiel o prevádzku na výrobu klobás a upadol do depresie.