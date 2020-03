Vozidlá prepravujúce náklad cez Maďarsko musia jazdiť koridormi

Budapešť 17. marca (TASR) - Nákladné vozidlá prepravujúce tovar cez územie Maďarska budú po vstupe do krajiny označené, budú môcť jazdiť iba po vyznačených koridoroch a tankovať iba na niektorých čerpacích staniciach. Smerom na Srbsko, Ukrajinu a Rumunsko budú môcť opustiť Maďarsko takisto iba na vyznačenom hraničnom priechode.



Podľa agentúry MTI to v utorok v Budapešti na pôde parlamentu povedal štátny tajomník rezortu diplomacie zodpovedný za medzinárodnú komunikáciu Tamás Menczer.



Zdôraznil, že pre hrozbu šírenia nového druhu koronavírusu bola pozastavená medzinárodná cestná, železničná i letecká preprava osôb, pričom občania Maďarska môžu priletieť domov na budapeštianske Medzinárodné letisko Ferenca Liszta.



Menczer dodal, že naďalej platí, že Maďari, ktorí pricestujú letecky z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu, musia ísť na dva týždne do úradnej domácej karantény.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach