Americkí vojaci sa zrazili na diaľnici v Bavorsku s nákladiakom

Berlín 20. decembra (TASR) - Vojenské vozidlo americkej armády sa v pondelok na diaľnici v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko zrazilo s nákladným automobilom. Nehoda sa zaobišla bez zranení, ôsmich amerických vojakov však preventívne previezli do nemocnice, informovala agentúra AP.



K nehode došlo na diaľnici A3 neďaleko mesta Neumarkt in der Oberpfalz.



Kĺbové nákladné auto zozadu narazilo do vozidla americkej armády, ktoré stálo v odstavnom pruhu.



Podľa americkej armády vojenské vozidlo smerujúce z výcvikového strediska v nemeckom Hohenfelse do Grafenwöhru po oddelení od zvyšku konvoja zastalo na krajnici. Počas čakania doň narazilo civilné nákladné auto, pričom v dôsledku kolízie boli poškodené tri ďalšie vozidlá americkej armády.