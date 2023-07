Vozidlo narazilo do budovy školy: Viacero ľudí utrpelo zranenia

Londýn 6. júla (TASR) — Viacero ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia v londýnskej štvrti Wimbledon po tom, čo vozidlo narazilo do budovy jednej z tamojších základných škôl. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol Scotland Yard, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



O stave zranených, ktorým poskytli pomoc na mieste incidentu, nebolo bezprostredne nič známe. Prvé volanie na tiesňovú linku bolo prijaté krátko pred 10.00 h miestneho času (11.00 h SELČ).



Britský denník Daily Mail na svojej webovej stránke spresnil, že do budovy súkromnej dievčenskej školy na Camp Road narazilo vozidlo Land Rover. Ročné školné v tomto vzdelávacom zariadení pre dievčatá od štyroch do 11 rokov predstavuje zhruba 16.000 libier (takmer 19.000 eur).



Londýnsky hasičský zbor uviedol, že asistoval záchranným zložkám pri zasahovaní na mieste nehody dvoma zásahovými oddielmi a dvoma hasiacimi vozidlami.



Incident podľa britského denníka The Guardian vyšetruje polícia.