Vozidlo protiteroristickej jednotky sprevádzajúce Orbána havarovalo

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Regionálny server zaol.hu spresnil, že nehoda sa stala na štátnej ceste č. 7401 pri obci Alsóerdő.

Autor TASR
Budapešť 26. novembra (TASR) - Vozidlo maďarského Protiteroristického centra (TEK) zabezpečujúce výjazd predsedu vlády Viktora Orbána v utorok havarovalo neďaleko západomaďarského mesta Zalaegerszeg. Záchranári previezli do nemocnice štyroch zranených, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server telex.hu.

Z vyhlásenia TEK vyplýva, že auto dostalo šmyk na mokrej vozovke a narazilo do stromu. Pri nehode boli zranení štyria ľudia, ktorí boli prevezení do nemocnice. Žiadne ďalšie vozidlá neboli nehodou dotknuté, uvádza sa vo vyhlásení.

Regionálny server zaol.hu spresnil, že nehoda sa stala na štátnej ceste č. 7401 pri obci Alsóerdő. Orbán sa v utorok zúčastnil na slávnostnom otvorení továrne Flex Zala Automotive Next Gen v Zalaegerszegu.
