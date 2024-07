Vozidlo vrazilo do chodcov, hlásia osem mŕtvych a päť zranených

Peking 27. júla (TASR) - Osem ľudí prišlo o život a piati utrpeli zranenia v sobotu v čínskom meste Čchang-ša, keď vozidlo vrazilo do chodcov. TASR informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na miestne úrady.



Polícia uviedla, že nehoda sa stala krátko po polnoci v noci na sobotu v Čchang-ša, ktoré je hlavným mestom čínskej provincie Chu-nan.



"Motorové vozidlo vrazilo do chodcov," uviedla polícia. Osem osôb prišlo o život priamo pri nehode a ďalších päť utrpelo zranenia. Niektoré z nich previezli do nemocnice. Polícia zadržala 55-ročnú osobu.



Dopravné nehody sú v Číne pomerne časté z dôvodu nedostatočných bezpečnostných kontrol, píše AFP. Vyskytujú sa aj útoky s použitím vozidiel, polícia však neuviedla, či bola sobotňajšia nehoda úmyselná.