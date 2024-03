VOZIDLO VRAZILO DO DAVU ĽUDÍ: Hlásia najmenej 17 zranených

Varšava 1. marca (TASR) - Najmenej 17 osôb utrpelo v piatok zranenia v meste Štetín na západe Poľska, keď do ľudí prechádzajúcich cez cestu vrazilo auto. TASR správu prevzala z agentúra AP a AFP.



Vojvoda Západopomoranského vojvodstva Adam Rudawski pre média potvrdil 17 zranených, z nich sú dve osoby vo vážnom stave. Policajný hovorca Pawel Pankau uviedol, že vodičom bol 33-ročný poľský občan. "Nebol to teroristický čin," dodal.



Incident sa stal popoludní okolo 16.00 h. Auto podľa predbežného vyšetrovania vrazilo do skupiny chodcov a následne do ďalších troch vozidiel. Páchateľ podľa polície z miesta činu ušiel, čoskoro však bol zatknutý.



Štetín je centrom Západopomoranského vojvodstva na západe Poľska a má viac než 390.000 obyvateľov.