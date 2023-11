Vozový park Vatikánu sa má do roku 2030 stať klimaticky neutrálnym

Rím 15. novembra (TASR) – Pápež František sa rozhodol v budúcnosti používať vo Vatikáne elektromobily. V záujme ekologizácie pápežského štátu a jeho vozového parku sa štátne vozidlá postupne nahradia elektromobilmi značiek VW a Škoda, oznámila v stredu štátna správa Vatikánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Celý vozový park najmenšieho štátu na svete sa má stať klimaticky neutrálnym do roku 2030. Na tento účel bude podpísaná dohoda o partnerstve so skupinou Volkswagen. Na území Vatikánu a v extrateritoriálnych oblastiach sa má zriadiť aj špecializovaná nabíjacia sieť pre elektromobily, pričom Volkswagen je v tomto úsilí strategickým partnerom.



Ochrana životného prostredia je pre pápeža Františka veľmi dôležitá. V duchu jeho environmentálnej encykliky Laudato Si' z roku 2015 a aktuálneho apoštolského dokumentu Laudate Deum sa Vatikán chce stať klimaticky neutrálnym. Dosiahnuť sa to má okrem iného zodpovedným využívaním prírodných zdrojov, obstarávaním čistých a alternatívnych energetických produktov, napríklad na dopravu alebo likvidáciu odpadu, ako aj udržateľnou mobilitou.