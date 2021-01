Vpád do Kongresu: Polícia zadržala muža známeho ako QAnon Shaman

Washington 9. januára (TASR) - Americkí vyšetrovatelia v sobotu oznámili nové zatknutia a obvinenia v kauze násilného vpádu do budovy amerického Kongrese vo Washingtone. Medzi zadržanými je aj muž s tetovanou hruďou s čelenkou z medvedej kožušiny a s rohmi na hlave, ktorého fotografia obletela celý svet, informovala agentúra AFP.



Dodala, že ide o muža menom Jacob Anthony Chansley, známeho aj ako Jake Angeli. Bol obvinený z "vedomého vstupu alebo zdržiavania sa v akejkoľvek budove alebo areáli bez zákonného oprávnenia a z násilného vstupu a výtržníctva na pôde Kapitolu".



V úradnom vyhlásení sa uvádza, že Chansley bol "mužom, ktorého bolo vidieť v spravodajstve médií, ako vošiel do budovy Kapitolu", pričom bol nezameniteľný vďaka svojmu nápadnému oblečeniu: mal na sebe béžové nohavice, ale od pása hore bol nahý, na snímkach bolo jasne vidno jeho výrazne potetovanú hruď. Na hlave mal kožušinovú čelenku s rohmi. Tvár mal pomaľovanú červenou, bielou a modrou farbou. V ruke držal dlhý oštep s uviazanou americkou vlajkou.



Zdanlivá podobnosť Chansleyho so spevákom Jayom Kayom vyvolala na sociálnych sieťach taký rozruch, že to frontmana skupiny Jamiroquai primalo k vydaniu vyhlásenia, v ktorom jasne uviedol, že sa v blízkosti Washingtonu nenachádzal, keď tam priaznivci dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa zaútočili na Kapitol.



Chansley sa označuje za "digitálneho vojaka" krajne pravicovej konšpiračnej teórie QAnon, ktorá tvrdí, že Trump vedie tajnú vojnu proti globálnemu liberálnemu kultu pedofilov uctievajúcich satana.



Ďalšími dvoma zadržanými mediálne preslávenými mužmi boli Derrick Evans (35), ktorý bol nedávno zvolený za člena Snemovne delegátov v štáte Západná Virgínia, a Adam Johnson (36) z Floridy, ktorého snímka, ako z Kongresu odnáša rečnícky pult tiež obletela svet.



Ministerstvo spravodlivosti v piatok uviedlo, že z útoku na budovu Kongresu bolo obvinených 15 ďalších osôb, vrátane jedného muža obvineného z prechovávania bômb.