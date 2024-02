Predstaviteľa SBU na Ukrajine prepustili za odpočúvanie médií

Kyjev 6. februára (TASR) - Vysokopostaveného predstaviteľa ukrajinskej tajnej služby SBU Romana Semenčenka prepustili po odhaleniach, že boli odpočúvaní investigatívni novinári. Tlačovej agentúre AFP to v pondelok povedal zdroj z tejto tajnej služby.



Prepustenie nasledovalo po tom, čo v januári vyšlo najavo niekoľko prípadov zastrašovania ukrajinských investigatívnych novinárov a popredná organizácia na ochranu slobody tlače Reportéri bez hraníc (RSF) so sídlom v Paríži vyzvala ukrajinské úrady, aby vyšetrili údajné incidenty.



RSF zaznamenali tri prípady, ktoré boli odhalené v priebehu týždňa.



V jednom prípade išlo o redakciu média Bihus.info, ktoré sa špecializuje na vyšetrovanie korupcie. Redakcia z videa, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach 16. januára, zistila, že bola dlhé mesiace terčom tajného filmovania a odpočúvania.



Druhý prípad sa týkal novinárky pôsobiacej v Odese Iryny Hrybovej, ktorá robila reportáže o vývoze obilia z tejto oblasti. V aute si našla zariadenie, ktoré sa dalo použiť na odpočúvanie jej telefonátov alebo rozhovorov s pasažiermi a na sledovanie jej pohybu.



Tretí prípad sa týkal Jurija Nikolova, investigatívneho reportéra z protikorupčného média Naši Hroši (Naše peniaze). Maskované osoby sa 14. januára pokúšali násilím dostať do jeho bytu v Kyjeve a zároveň sa mu vyhrážali, že ho donútia ísť do ukrajinskej armády a bojovať proti ruským inváznym silám.



Zdroj z ukrajinskej tajnej služby SBU v pondelok pre agentúru AFP povedal, že "šéf útvaru SBU na ochranu štátnosti Roman Semenčenko bol prepustený za sledovanie redakcie Bihus.info".



Toto rozhodnutie urobil šéf SBU a schválil ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uviedol predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.



SBU predtým v pondelok v oznámení napísala, že "podnikla patričné personálne rozhodnutia", ale sledovanie obhajovala, lebo "niektorí zamestnanci Bihus.info boli zákazníkmi obchodníkov s drogami".



Médium Bihus.info označilo sledovanie za "hanebné". Ešte v januári uviedlo, že niektorí jeho zamestnanci konzumovali "ilegálne drogy" počas Nového roka, po tom, čo sa online objavili spomínané nahrávky.



Na Ukrajine pracuje množstvo investigatívnych médií, ktoré vytvárajú oveľa rozmanitejšiu a živšiu mediálnu scénu, než je tá v Rusku.