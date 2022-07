Vplyvní konzervatívci podporili okamžitý odchod Johnsona z úradu

Londýn 7. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson by mal okamžite opustiť svoj úrad, keďže Británia si nemôže dovoliť zdĺhavý proces výberu jeho nástupcu. Vo štvrtok to vyhlásil bývalý líder konzervatívcov John Major. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Major, ktorý bol britským premiérom v rokoch 1990-97, zopakoval názor opozičných strán vrátane labouristov. V parlamente by radšej uprednostnili hlasovanie o vyslovení nedôvery, ako by mal Johnson zotrvať vo funkcii ďalšie mesiace.



Johnson vo štvrtok oznámil, že odstupuje z postu lídra Konzervatívnej strany, pričom harmonogram zvolenia nového straníckeho šéfa, ktorý sa postaví aj na čelo vlády, bude zverejnený na budúci týždeň. Očakáva sa, že tento proces potrvá niekoľko mesiacov.



Major harmonogram Johnsonovho odchodu z Downing Street označil za "nerozumný". Napísal to Výboru 1922 združujúceho poslancov Konzervatívnej strany, ktorí nie sú členmi vládneho kabinetu.



"Za takýchto okolností si premiér zachováva vplyv, a čo je ešte viac znepokojujúce, (aj) právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré ovplyvnia životy ľudí vo všetkých štyroch krajinách Spojeného kráľovstva i mimo jeho územia," povedal.



Podľa Majora by sa predsedom vlády mohol stať vicepremiér Dominic Raab, kým sa nenájde Johnsonov nástupca.



George Freeman, ktorý vo štvrtok odstúpil z postu ministra vedy, takisto súhlasil s tým, že Johnson by mal odísť z funkcie premiéra a "odovzdať pečate úradu".