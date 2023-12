Vplyvní republikáni kritizujú súd v Colorade za verdikt o Trumpovi

Washington 20. decembra (TASR) - Vysokopostavení členovia Republikánskej strany kritizovali rozhodnutie Najvyššieho súdu štátu Colorado, ktorý označil bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa za "nespôsobilého" uchádzať sa o funkciu prezidenta na základe jedného z ustanovení americkej ústavy. V stredu o tom informovala agentúra AP.



Medzi kritikmi verdiktu je Trumpov niekdajší súper v boji o nomináciu republikánov v prezidentských voľbách v roku 2016, senátor Marco Rubio.



Vo svojej reakcii na sociálnych sieťach Rubio upozornil, že "USA uvalili sankcie na iné krajiny za to, že urobili presne to, čo dnes urobil Najvyšší súd v Colorade".



Floridský guvernér Ron DeSantis - Trumpov súper v súboji o republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách v roku 2024, ale stotožňuje sa s mnohými politickými postojmi bývalého prezidenta - uviedol, že Najvyšší súd USA by "mal zvrátiť" rozhodnutie z Colorada.



"Ľavica sa odvoláva na 'demokraciu', aby ospravedlnila svoje využívanie moci, aj keď to znamená zneužitie súdnej moci na odstránenie kandidáta z hlasovania na základe falošného právneho dôvodu," napísal DeSantis na sociálnej sieti X.



Najvyšší súd amerického štátu Colorado svojím rozhodnutím z utorka zakázal exprezidentovi Trumpovi účasť v republikánskych primárkach, ktoré sa budú konať na budúci rok v marci.



Ako verejný činiteľ, ktorý prisahal vernosť ústave, sa Trump - podľa súdu - zapojil do vzbury a 14. dodatok americkej ústavy takýmto ľuďom zakazuje vykonávať volené funkcie.



Volebný štáb Donalda Trumpa avizoval, že sa proti rozsudku odvolá.



Ako vysvetľuje agentúra Reuters, rozhodnutie sa vzťahuje len na marcové primárky republikánov, ale závery súdu pravdepodobne ovplyvnia aj Trumpovo postavenie v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 5. novembra 2024.



Žaloba v Colorade je jednou z viacerých proti Trumpovi na základe 14. dodatku, ktoré prebiehajú po celej krajine. Najvyšší súd štátu Minnesota v novembri podobný krok zamietol.