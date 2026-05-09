Vplyvný francúzsky genetik Pierre Chambon zomrel vo veku 95 rokov
Získal viacero ocenení a bol členom elitných vedeckých akadémií v Spojených štátoch a Švédsku.
Autor TASR
Štrasburg 9. mája (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel francúzsky molekulárny biológ Pierre Chambon, oznámila v sobotu Univerzita v Štrasburgu, kde pôsobil. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Chambon bol priekopníkom modernej genetiky a molekulárnej biológie. Vedecky sa preslávil výskumom génovej regulácie a jadrových receptorov. Zaslúžil sa o prelomové objavy v oblasti ako gény reagujú na hormóny na molekulárnej úrovni a charakterizovaní nukleárnych receptorov pre steroidné hormóny, vitamín D, retinoidy a hormóny štítnej žľazy.
Ako autor takmer tisícky vedeckých prác sa radí medzi najcitovanejších vedcov. Získal viacero ocenení a bol členom elitných vedeckých akadémií v Spojených štátoch a Švédsku.
Univerzita v Štrasburgu ho označila za významnú osobnosť francúzskej a medzinárodnej vedy, lekára, biochemika a genetika. Uviedla, že z regiónu na východe Francúzska neďaleko hraníc s Nemeckom a Švajčiarskom, kde sa narodil a vykonával väčšinu svojho výskumu, urobil „jedno z najlepších svetových miest pre molekulárnu biológiu“.
