Vplyvný katolícky prelát priznal vážne chyby v riešení zneužívania

Kolín nad Rýnom 6. októbra (TASR) - Jeden z najvyššie postavených katolíckych prelátov z posledných rokov v Nemecku Robert Zollitsch priznal vážne chyby v spôsobe, akým pristupoval k riešeniu rozsiahlych obvinení zo sexuálneho zneužívania detí kňazmi. Zollitsch to uviedol vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Zollitsch – predseda Nemeckej biskupskej konferencie od roku 2008 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2014 – požiadal o odpustenie.



"V tom období som urobil vážne chyby v správaní a konaní, v nahlasovaní (prípadov), v rozhodovaní a uznaní nebezpečenstiev – aj uznaní, že zneužívanie pokračuje," povedal vo videu 84-ročný prelát na dôchodku.



V rokoch 2003–14 bol freiburským arcibiskupom. Vo vyhlásení uviedol, že jeho zlyhania sa týkajú obdobia, keď pracoval na personálnom oddelení tejto arcidiecézy, a obdobia, keď bol jej arcibiskupom. Je to pritom jedna z najväčších arcidiecéz Nemecka.



"Vo svojich postojoch a činoch som až príliš dlho prihliadal predovšetkým na blaho katolíckej cirkvi a až príliš málo som vnímal utrpenie tých, ktorých to postihlo, a príliš málo som sa staral o obete," uviedol Zollitsch vo videoodkaze trvajúcom desať minút.



Správa o tom, ako zodpovední v arcidiecéze riešili sexuálne zneužívanie detí duchovnými, mala byť zverejnená 25. októbra, ale minulý mesiac ju odložili, pripomenula DPA.