Vplyvom víťazstva v maďarských voľbách Fidesz výrazne posilnil

Budapešť 19. mája (TASR) - Vplyvom víťazstva v aprílových maďarských parlamentných voľbách vládna strana Fidesz výrazne posilnila svoju pozíciu, keď ju v aktuálnom prieskume inštitútu IDEA preferovalo 43 percent respondentov. Vo voľbách získal Fidesz takmer 36 percent hlasov domácich voličov, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na správu servera propeller.hu.



Inštitút zdôrazňuje, že v Maďarsku neexistuje žiadna ďalšia politická strana, ktorá by dosiahla desaťpercentnú podporu.



Prekvapením volieb bolo radikálne Hnutie naša vlasť, ktoré sa do parlamentu dostalo s 330.000 voličskými hlasmi. V prieskume ho podporilo sedem percent opýtaných, čím sa toto hnutie v rámci prieskumu stalo treťou najpopulárnejšou stranou.



Zo šiestich strán volebného zoskupenia V jednote za Maďarsko je najsilnejšia Demokratická koalícia (DK) s deviatimi percentami, čím si mierne pohoršila oproti predchádzajúcim prieskumom.



Reprezentatívny prieskum na vzorke 1800 osôb vykonali v období od 29. apríla do 9. mája.