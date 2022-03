VR: Vlaková doprava medzi Helsinkami a Petrohradom bude prerušená

Helsinki 25. marca (TASR) - Vlakové spojenie medzi fínskou metropolou Helsinki a ruským mestom Petrohrad bude od začiatku budúceho týždňa prerušené. Oznámil to fínsky národný železničný dopravca VR. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



"Doteraz sme pokračovali v prevádzkovaní súprav Allegro podľa pokynov príslušných úradov. Fínskym občanom sme poskytli bezpečný presun. Počas týchto týždňov mali ľudia, ktorí chceli odísť z Ruska, dostatok času na odchod. Pre (protiruské) sankcie službu nateraz prerušíme," uviedol viceprezident spoločnosti Topi Simola v tlačovej správe. Posledný vlak z Petrohradu smerom do Fínska bude vypravený v nedeľu. Linka s názvom Allegro prekoná približne 400-kilometrovú trasu za zhruba tri a pol hodiny.



Agentúra Reuters napísala, že súpravy z Petrohradu do Helsínk sú od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu plné Rusov. Letecké spojenie medzi Ruskom a Fínskom nefunguje pre vzájomné uzavretie vzdušného priestoru. Hranica medzi Fínskom a Ruskom však zostáva otvorená pre prechod súkromným autom.