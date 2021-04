Vrah dvoch žien súhlasil s doživotím, na súde zaskočil svojho obhajcu

Hradec Králové 12. apríla (TASR) - Súd v českom meste Hradec Králové poslal na doživotie do väzenia Karla Šťovíčka. Ten sa priznal k vraždám dvoch žien, ktoré spáchal vlani v lete v oblasti Český raj. Na súde súhlasil s výškou trestu, čím zaskočil svojho obhajcu, ktorý žiadal do 20 rokov väzenia, informoval v pondelok portál iDNES.cz.



Šťovíček sa priznal, že vlani 25. júla v meste Rovensko pod Troskami brutálne zabil Luciu J., o desať dní zavraždil v meste Turnov aj Stanislavu H. Obe ženy zadusil.



Sudkyňa mu udelila doživotný trest. Prvých desať rokov si odpyká vo väznici so sprísneným strážením. O podmienečné prepustenie bude môcť najskôr požiadať ako 72-ročný. Okrem toho má pozostalým zaplatiť celkovo vyše 5,2 milióna českých korún (200.424 eur). Šťovíček, ktorý mal v čase zločinov 42 rokov, uzavrel so súdom dohodu o vine a dokonca aj o treste, čím zaskočil svojho právneho zástupcu. Ten sa v súdnej sieni nahlas čudoval nad rozhodnutím svojho klienta, pretože pôvodne navrhoval 20 rokov väzenia.



Šťovíček bol už v minulosti odsúdený za jednu vraždu. Vo veku 20 rokov spolu s milenkou Věrou V. mučivým spôsobom zabili dôchodcu v obci Branžež. Za to dostal páchateľ 14 rokov väzenia, dva roky mu potom súd pridal za vyhrážky sudcovi. Za mreže išiel ako 21-ročný, z väzenia vyšiel vo veku 37 rokov. Ešte ako mladistvý bodol nožom nevlastnú matku, ktorá sa nešťastne zaplietla do jeho sporu s otčimom, pripomenul portál iDNES.cz.