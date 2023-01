Vrah expremiéra Abeho je spôsobilý absolvovať súdny proces

Tokio 10. januára (TASR) — Muž podozrivý z vraždy bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho je spôsobilý absolvovať súdny proces. Na základe výsledkov série psychiatrických vyšetrení to konštatovali japonské úrady. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na japonský verejnoprávny telerozhlas NHK, podľa ktorého prokuratúra by mala voči nemu vzniesť obvinenie do piatka.



Tecuja Jamagami 8. júla z podomácky vyrobenej zbrane dvakrát odzadu vystrelil na Abeho. Ten utrpel vážne zranenia a veľkú stratu krvi, ktorým neskôr podľahol. K útoku došlo v meste Nara počas Abeho prejavu v rámci kampane pred voľbami do hornej komory japonského parlamentu.



Jamagami vypovedal, že Abeho si ako terč útoku si vybral z presvedčenia, že bývalý premiér je napojený na Cirkev zjednotenia. Cítil voči nej odpor kvôli darom, ktoré jej poskytla jeho matka a spôsobili bankrot jeho rodiny.



Psychiatrické vyšetrenie sa podľa AFP zameralo na Jamagamiho vzťah s matkou a prostredie, v ktorom vyrastal.



Abe, ktorému bol netradične usporiadaný štátny pohreb, nebol členom spomínanej cirkvi, ale v minulosti vystúpil na zhromaždení organizovanom skupinou na ňu napojenou.



Cirkev zjednotenia, oficiálne známa ako Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie, počas vyšetrovania poprela pochybenia a zaviazala sa zabrániť "neprimeraným" darom od svojich členov.



Abeho vražda viedla tiež k neočakávanému odhaleniu úzkych väzieb medzi Cirkvou zjednotenia a mnohými konzervatívnymi zákonodarcami, čo verejnosť v Japonsku rozhnevalo a spôsobilo prudký pokles popularity vlády premiéra Fumia Kišidu.



Kišida nariadil začať vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť k tomu, že Cirkev zjednotenia stratí v Japonsku štatút subjektu oslobodeného od platenia daní. Vo svojej činnosti však zrejme bude môcť pokračovať aj naďalej.



Cirkev, ktorú v roku 1954 v Kórei založil Son-mjong Mun a jej členovia sa niekedy označujú za "moonistov", sa stala celosvetovo známou v 70. a 80. rokoch 20. storočia.