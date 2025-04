Vrah Maurizia Gucciho sa pokúsil zavraždiť svojho syna

Pisa 22. apríla (TASR) - Bývalý sicílsky nájomný vrah Benedetto Ceraulo zodpovedný za vraždu módnej ikony Maurizia Gucciho v roku 1995 sa v utorok po rodinnej roztržke pokúsil zavraždiť svojho syna a následne spáchať samovraždu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA a denníka Il Messaggero.



Šesťdesiattriročný Ceraulo svojho syna (37) vážne zranil, keď ho do tváre strelil z pištole v rodinnom dome v obci Santa Maria a Monte neďaleko mesta Pisa. Následne zbraň namieril na seba a spôsobil si vážne poranenia. Dôvodom mala byť rodinná hádka.



Zranenia syna nie sú príliš vážne, no strelec bol v kritickom stave prevezený do nemocnice. Jeho návšteva prebehla pri príležitosti veľkonočných sviatkov.



Benedetto Ceraulo v roku 1995 v Miláne zavraždil vnuka zakladateľa módnej značky Gucci Maurizia Gucciho. Nájomnú vraždu si objednala jeho exmanželka Patrizia Reggianiová, pretože sa Gucci chystal oženiť s inou ženou, čím by prišla o časť alimentov. Súd Reggianiovú odsúdil na 29 rokov väzenia a Ceraula na doživotie, no taliansky Najvyšší súd ich tresty po odvolaní skrátil.