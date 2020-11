Vrah Rabina požiadal o priepustku z väzenia pre synov obrad bar micva

Jeruzalem 2. novembra (TASR) - Jigal Amir, vrah izraelského premiéra Jicchaka Rabina, požiadal o priepustku z väzenia, aby sa mohol zúčastniť na obrade bar micva svojho syna. Väzenská správa však jeho žiadosť zamietla, informoval v pondelok denník The Times of Israel s tým, že sa ňou ešte bude zaoberať súd.



Atentát na Rabina bol spáchaný 4. novembra 1995 počas mierového zhromaždenia na Námestí izraelských kráľov, teraz Rabinovom námestí, v centre Tel Avivu. Za tento čin bol Amir odsúdený na doživotie, ďalších 14 rokov väzenia dostal za prípravu vraždy Jicchaka Rabina za priťažujúcich okolností a za zranenie Rabinovho ochrankára Jorama Rubina.



Amir sa už vo väzení oženil s ruskou ortodoxnou židovkou Larissou Trimboblerovou, s ktorou má syna. Ten sa narodil v októbri 2007. Obriezku, ktorá je symbolom uvítania novorodenca mužského pohlavia do zväzku medzi Bohom a Izraelom, nechal Amir urobiť 4. novembra 2007, teda v deň 12. výročia atentátu na premiéra Rabina.



Pripravovaný obrad bar micva je ďalším prechodovým rituálom, ktorý sprevádza dosiahnutie náboženskej dospelosti. Židovský chlapec je vtedy prijatý za plnoprávneho člena náboženskej obce. Podľa denníka The Jerusalem Post sa tento obrad má konať v dome Amirovej manželky v Jeruzaleme.



Pokiaľ ide o atentát na Rabina, Amir svoj čin údajne vykonal "v mene Tóry a izraelského národa".



Počas súdneho procesu sa prišlo aj na to, že niektorí rabíni z Rady židovských osád na okupovaných územiach na Rabina pred atentátom uvalili závažné obvinenia vychádzajúce z ustanovení židovského náboženského zákonníka - halacha. Tie oprávňujú zabiť "zradného Žida" bez súdu, aby boli zachránené ďalšie židovské životy.



The Times of Israel v pondelok informoval, že izraelská tajná služba Šin Bet považuje Amira aj 25 rokov po atentáte na Rabina za hrozbu pre národnú bezpečnosť, pretože má mimo väzenia veľa nasledovníkov, ktorí predstavujú nebezpečenstvo a sú ochotní konať v jeho mene. Uvádza sa to v správe, ktorú minulý týždeň zverejnila izraelská televízia Rešet 13.



Šin Bet je znepokojený tým, že Amir, ktorý svoj čin nikdy neoľutoval, je naďalej presvedčený o správnosti svojho konania.



The Times of Israel tiež uviedol, že Amirova manželka v nedávnej minulosti, keď sa v Izraeli krátko po sebe konalo troje parlamentných volieb, založila stranu Mišpat Cedek (Spravodlivý proces), ktorá požadovala obnovu procesu pre tohto odsúdeného vraha a "všetkých ostatných nevinných ľudí, ktorí sú nespravodlivo uväznení".



Centrum Jicchaka Rabina organizuje vo štvrtok, pri príležitosti 25. výročia vraždy, podujatie, na ktorom bude na mieste atentátu zapálených 25.000 sviečok. Ide o prejav židovskej tradície spočívajúcej v zapálení sviečky na pamiatku milovaného človeka v deň výročia jeho smrti. Je to aj spomienka na množstvo sviečok, ktoré tínedžeri a mladí Izraelčania zapálili na tomto mieste v prvých dňoch po atentáte.