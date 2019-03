Vrah z Charlottesville sa priznal k spáchaniu zločinov z nenávisti

James Alex Fields mladší sa priznal k dovedna 29 z 30 bodov obžaloby vrátane toho, že svojim autom úmyselne vrazil do skupiny ľudí demonštrujúcich proti pochodu belošských nacionalistov.

Charlottesville 28. marca (TASR) - Muž usvedčený z vraždy, ktorej sa dopustil predvlani na pochode belošských nacionalistov v meste Charlottesville v americkom štáte Virgínia, sa v stredu na súde priznal k spáchaniu zločinov z nenávisti. Informovala o tom agentúra AP.



James Alex Fields mladší sa priznal k dovedna 29 z 30 bodov obžaloby vrátane toho, že svojim autom úmyselne vrazil do skupiny ľudí demonštrujúcich proti pochodu belošských nacionalistov. Prokuratúra v súlade s dohodou o vine a treste nebude pre tohto 21-ročného neonacistu prokuratúra žiadať trest smrti.



Fieldsa mladšieho zo štátu Ohio, ktorý sám seba na sociálnych sieťach označoval z obdivovateľa Adolfa Hitlera, ešte vlani v decembri usvedčil súd vo Virgínii z vraždy prvého stupňa, ktorej sa dopustil na zmienenom pochode.



Belošský nacionalisti sa 12. augusta 2017 zišli v Charlottesville na zhromaždení nazvanom "Zjednoťte pravicu", ktoré ohlásili ako protest proti odstráneniu pamätníka venovaného konfederačnému generálovi Robertovi Leeovi.



Voči tomuto pochodu prišli protestovať protidemonštranti. Do skupiny z nich vrazil autom James Alex Fields mladší, ktorý zabil 32-ročnú Heather Heyerovú a zranil desiatky ďalších ľudí.



Americký prezident Donald Trump si v dňoch po pochode v Charlottesville vyslúžil značnú kritiku za to, že dal na rovnakú úroveň belošských nacionalistov a protidemonštrantov, keď vyhlásil, že "obe strany" sú zodpovedné za vtedajšie násilie.



Fields mladší na stredajšom pojednávaní na okresnom súde v Charlottesville okrem iného uviedol, že od šiestich rokov trpí duševnými problémami, pričom aktuálne berie lieky na bipolárnu poruchu, depresiu, úzkosť, schizoidnú poruchu osobnosti či ADHD.



Výšku trestu pre Fieldsa by mal sudca stanoviť v júli. Porotcovia mu odporučili doživotný trest plus 419 rokov za mrežami, približuje AP.