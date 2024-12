Vraha bojovníka proti apartheidu Chrisa Haniho deportujú do Poľska

Johannesburg 6. decembra (TASR) - Juhoafrické úrady do vlasti deportujú poľského prisťahovalca Janusza Walusa, ktorý si odpykával doživotie za vraždu vodcu boja proti apartheidu Chrisa Haniho. Všetky náklady na proces deportácie ponesie poľská vláda, uviedla ministerka v predsedníctve Juhoafrickej republiky Khumbudzo Ntshavheniová, informuje TASR podľa agentúr AP a PAP.



Walus bol vodičom nákladného auta a aktivistom neonacistického Afrikánskeho hnutia odporu. Haniho zastrelil v roku 1993 pred jeho domom v Boksburgu východne od Johannesburgu. Vražda ohrozila pokojný prechod od vlády bielej menšiny k demokracii.



Hani bol vodcom vojenského krídla Afrického národného kongresu (ANC) Umkhonto we Sizwe a generálnym tajomníkom Juhoafrickej komunistickej strany. Predpokladá sa, že vraždu naplánoval šéf Národnej strany (NP) Clive Derby-Lewis. Vraha aj politika odsúdili na trest smrti. Rozsudky sa zmenili na doživotie, keď sa Južná Afrika stala demokraciou a trest smrti bol zrušený.



Derbyho-Lewisa podmienečne prepustili v roku 2015, v roku 2016 zomrel na rakovinu. O Walusovom (71) podmienečnom prepustení z väznice Kgosi Mampuru II rozhodol Ústavný súd v novembri 2022. Niekoľko dní pred očakávaným prepustením ho spoluväzeň dobodal a musel byť hospitalizovaný. Podľa vlády si mal zvyšok trestu podmienečne odsedieť v Juhoafrickej republike namiesto deportácie do domovského Poľska.



Walusovi bolo v roku 2017 vo väzení odobraté juhoafrické občianstvo. Oznámenie o jeho deportácii sa stretlo s kritikou Juhoafrickej komunistickej strany a ANC. Podľa nich Walus nikdy neprejavil ľútosť za svoj čin, ani neposkytol všetky informácie o vražde vrátane jej objednávateľa.